L'ultimo colpo della Juventus Women è Lina Hurtig. Ufficializzata qualche giorno fa fa, l'attaccante a JTv ha raccontato: "Sono davvero felice oggi, sono molto contenta di essere qui. La Juventus è un grande club, con grandi ambizioni. E quindi sono molto felice. Linda Sembrant è molto contenta di essere qui e mi ha detto solo cose positive su questo club. E questo ha aiutato. Voglio sempre continuare a migliorare come giocatrice e aiutare la squadra a continuare a vincere partite e trofei". Oggi è il compleanno di Lina, il primo in maglia bianconera. Puntualissimo il tweet di auguri della società bianconera, eccolo qui in basso.