IFFHS, federazione internazionale di storia e statistiche ha stilato la classifica delle migliori 10 giocatrici under 20 al mondo per il 2023. Al quinto posto si è posizionata Chiara, attaccante classe 2004 di proprietà della Juventus Women ma attualmente in prestito al Sassuolo. Decimo posto per Giulia Dragoni, entrambe al Mondiale con la maglia dell'Italia in estate.