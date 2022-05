Lisa Boattin ha vinto il premio come miglior difensore e migliore assoluta di questa Serie A Femminile 2021-2022. Non solo, il miglior portiere è Diede Lemey del Sassuolo, la miglior centrocampista Andressa Alves della Roma, miglior attaccante Daniela Sabatino della Fiorentina che ha vinto anche la classifica marcatrici, miglior giovane invece se lo aggiudica Chantè Dompig dell'Empoli. Sono state decretate secondo i dati Opta e saranno premiate domenica a Ferrara in occasione della finale di Coppa Italia.