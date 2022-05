La FIGC in collaborazione con Opta ha stilato la top 11 di questa penultima giornata di Serie A femminile. Tra le migliori 11 figurano Lisa Boattin e Cristiana Girelli. Questo il motivo:



BOATTIN - Dopo il gol contro il Sassuolo sono diventate sei le reti della giocatrice bianconera in questo campionato – più di qualsiasi altro difensore. Boattin è inoltre, insieme a Linda Tucceri, una delle due che in questo ruolo sono in doppia cifra tra gol e assist nella Serie A in corso: 10 per la juventina (6 + 4).



GIRELLI - Per la seconda volta in questa Serie A l’attaccante della Juventus ha sia segnato che servito assist nella stessa partita. La bianconera inoltre ha ingaggiato 14 duelli contro il Sassuolo, almeno cinque più di qualsiasi altra nel match.