Il capitano della Florentia San Gimignano, Tamar Dongus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Dongus ha parlato anche della Juventus Women e del suo appeal non solo in Italia ma anche in Europa. Una squadra decisamente favorita per lo scudetto. Ecco le parole del capitano della Florentia: "La Juventus è nettamente favorita sulle altre. Ha una squadra molto competitiva che può lottare anche con le grandi squadre degli altri campionati europei. Dal prossimo anno, ci sarà molta più competizione per vincere il titolo".