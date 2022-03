È tutto pronto a Vinovo per la sfida della Juventus Women alla Roma in programma sabato alle ore 14.30. Nella giornata odierna l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la sfida. Ad arbitrare la sfida sarà Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore. Gli assistenti saranno Antonio Severino di Campobasso e Giuseppe Trischitta di Messina. Il quarto uomo scelto sarà Fabrizio Carsenzuola di Legnano.