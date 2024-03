La Juventus Women scenderà in campo oggi contro la Fiorentina. L'allenatore viola Sebastian De La Fuente ha parlato cosi ai canali ufficiali della società toscana:"Dobbiamo impostarla come abbiamo impostato la gara di andata. La settimana scorsa avevo detto che volevo una Fiorentina protagonista che mettesse le proprie idee in campo e fosse determinata. Ed è quello che ho visto. Prepareremo la partita come abbiamo preparato la prima, sempre capendo cosa possono lasciarci le avversarie e consolidando le tante cose fatte bene"."L’unica cosa che posso chiedere alla squadra è essere determinante negli ultimi 16 metri perché forse all’andata potevamo aver fatto qualche gol in più. Non possiamo preparare la partita in base ai risultati, ma in base alle nostre caratteristiche e forze e in base alle piccole debolezze della squadra avversaria"."Giocare fuori casa è un valore per loro che hanno tanta gente che li seguono. Può essere una spinta in più, ma io penso che queste partite la voglia che abbiamo tutte e due di arrivare in finale queste cose hanno meno influenza in partita. Sicuramente troveremo una squadra che vuole andare in finale. Noi all’andata abbiamo dimostrato di arrivare in finale. Adesso mancano altri 90 minuti e dobbiamo fare tutto il possibile perché ci teniamo tanto ad andare in finale dopo tanti anni. Sarà una partita molto difficile tra due squadre che vogliono arrivare in finale ed essere protagoniste".