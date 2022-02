È tutto pronto a Lagos per la prima sfida di questa Algarve Cup. Le azzurre che due anni fa, alla loro prima apparizione avrebbero dovuto sfidare in finale la Germania ma poi non disputata a causa dello scoppio della pandemia. Ora le azzurre sono pronte a ripartire dalla sfida contro la Danimarca. Tra le fila danesi presente la bianconera Sofie Junge Pedersen. Tra le azzurre presenti dal primo minuto le bianconere Sara Gama, Martina Lenzini, Valentina Cernoia, Barbara Bonansea e Lisa Boattin. Oltre all'ex bianconera Aurora Galli.



Le formazioni ufficiali:



ITALIA: Giuliani, Lenzini, Gama (C) (57' Guagni), Orsi, Boattin, Giugliano, Galli (46' Caruso), Cernoia (65' Rosucci), Bergamaschi (78' Di Guglielmo), Bonansea (57' Serturini), Piemonte (46' Girelli).



Danimarca: Christensen (63' Larsen), Obaze (54' Lundorf), Ballisager, Boye, Savia, Moller Kuhl (63' Snerle), Troelsgaard, Gedsted Thrige, Gejl Jensen, Moller Hansens, Bruun.



Segui il live con Ilbianconero.com:



90' - Vittoria delle azzurre



79' - Occasione Danimarca con Lundorf che si trova a tu per tu con Giuliani ma l'ex numero 1 della Juventus para in angolo



50' - GOL ITALIA con Barbara Bonansea che calcia dopo un'ottima combinazione con Valentina Bergamaschi e porta in vantaggio le azzurre



46' - Riprende il match, in campo Cristiana Girelli per Martina Piemonte



45' - Si conclude il primo tempo



1'- Inizia il match