Una doppietta per stendere il Como Women al suo ritorno da titolare in campionato. Prima in Serie A da titolare nel 2024. Cristianaal termine della gara ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Sono felice di essere tornata titolare in Serie A ed aver contribuito alla vittoria con i miei gol. Non ho una dedica speciale, mi auguro che questo sia l'inizio di un cammino e di una ripresa importante per noi. La dedico a noi sperando che si torni a gioire e a riprendere il nostro cammino verso i nostri traguardi"."A livello mentale è importante, è una delle prime volte che ho un infortunio cosi lungo e non è stato facile, stare lontano dai campi un mese e mezzo è faticoso, ho cercato di lavorare fisicamente per quanto potessi fare per essere pronta e farmi trovare pronta quando mi fosse data la possibilità di giocare, siamo professioniste e dobbiamo fare questo. Se crediamo nello Scudetto? Io ho solo un pensiero che penso sia quello di tutte, innanzitutto vogliamo lottare ogni partita per i tre punti, forse a volte ci scordiamo che quando vestiamo questa maglia vincere è l'unica cosa importante, l'obiettivo è vincerle tutte. Da qui alla fine nel rispetto del club e dei nostri tifosi, poi sarà quel che sarà".