L'attaccante della Juventus Women Cristianaha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Sampdoria. Le sue parole:"Sto bene, sono contenta di essere partita titolare, contenta del gol. Ruolo in campo? Lo avevo fatto qualche anno fa, a Brescia. Quando sono nel vivo del gioco mi diverto, oggi ho fatto qualche errore personale e non sono contenta, però ho ritrovato la condizione fisica e questo mi rende contenta. ora aspettiamo il Como domenica che è molto importante"."La parola giusta è delusione. Quando vesti questa maglia essere a meno otto dalla vetta è deludente. Una cosa pesante. Credo che tutte noi dobbiamo essere ogni giorno consapevoli della maglia che indossiamo e fare di tutto per far tornare la Juve dove merita di stare. Il campionato non è finito ancora, essere lì è una delusione ma questo deve farci scaturire qualcosa in più che in questi mesi ci è mancato".