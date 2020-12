Many happy returns, Salvai!

Prima l'infortunio, poi il rientro in campo nella vittoria sul Milan a San Siro, poi di nuovo l'inattività, stavolta a causa del coronavirus. Cecilia Salvai non è ancora rientrata definitivamente a disposizione della Juventus Women, ma oggi compie 27 anni e il club bianconero sui propri canali social ufficiali le augura buon compleanno attraverso un video di highlights delle sue giocate in bianconero. E un messaggio "Tanti ritorni felici, Cecilia!". Salvai è nella squadra femminile juventina fin dalla fondazione tre anni fa.