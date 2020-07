La Juventus Women, da quando è nata nel 2017, ha vinto tre edizioni su tre della Serie A femminile a cui ha partecipato. L'ultimo scudetto le è stato assegnato dalla Figc in seguito al congelamento del campionato per il coronavirus, in base ai punti ponderati sulle gare giocate. Testa allora alla prossima stagione, con le visite mediche sostenute oggi dalle giocatrici bianconere. L'allenatrice Rita Guarino ha voluto caricare l'ambiente con un tweet: "Tutto pronto per ritornare finalmente in campo" e un collage di foto delle sue ragazze.