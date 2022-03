Domani alle ore 12.30 la Juventus Women allo stadio "Piccolo" di Cercola, in provincia di Napoli, affronterà il Napoli Femminile. La squadra allenata dalla coppia Castorina-Domenichetti per la sfida di domani dovrà rinunciare a cinque giocatrici: Charzinikolau, Popadinova, Sara Tui, Golob e Di Marino. Le bianconere non avranno Andrea Staskova, Martina Lenzini, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea.