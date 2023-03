Chiara, attaccante classe 2004 di proprietà della Juventus Women ma attualmente in prestito al Como dopo essere stata convocata per il raduno in vista dello scorso europeo ora rientra nel gruppo delle azzurre scelte da Milena Bertolini in vista dell'amichevole in programma a Roma il prossimo 11 aprile contro la Colombia. Un grande traguardo per la giocatrice italo-sammarinese.