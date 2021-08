La Juventus Women vince 12 a 0 contro il Kamenica Sasa: un risultato storico, la prima vittoria in Women's Champions League della squadra bianconera.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia. A disp: Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Nilden, Caiazzo, Staskova, Pedersen, Giai, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Lenzini. All. Montemurro

Sasa (4-3-3): Gvezderac; P. Nikolovska, A. Ristovska, Joshevska, Georgieva; Andreevska, Kostova, V. Nikolovska; Shopska, Dimitrovska, Colic. A disp: Stojanovska, E. Nikolovska, A. Marinkovska, D. Ristovska, Stoimenovska, S. Marinkovska, Paneska. All. Zlatkovski

Qui di seguito la diretta della partita:



1'- Partiti!



3' - JUVE SUBITO GOL! Zamanian, regista oggi, ispira per la precisa finalizzazione di Arianna Caruso: pallonetto-assist e inserimento-gol!



11' - Bonansea continua a provarci, risponde presente il portiere



12' - RADDOPPIO JUVE! Lundorf tira da fuori, palla deviata e Caruso sotto porta corregge in rete: che senso d'inserimento!



17' - TRIS JUVE! Angolo di Cernoia, Rosucci di testa risolve la mischia

20' - Caruso sfiora la tripletta: inchioda di testa, Gvezderac blocca sulla linea



23' - Ancora Juve, con Girelli che con un delizioso tiro a giro sfiora solo il palo a portiere battuto. Dominio assoluto delle ragazze di Montemurro, le maglie verdi del Sas inseguono a vuoto e respingono come e quando possono gli attacchi juventini.



35' - Anche Rosucci sfiora il poker: Gama mette palla bassa, la numero 8 bianconera colpisce debolmente di piatto e il portiere se la ritrova tra le mani



37' - Azione supersonica della Juve, tutto di prima finché Bonansea calcia a lato

45' - POKER JUVE! Bonansea ha la porta stregata oggi, allora all'ultima azione del primo tempo serve l'assist per l'implacabile Cristiana Girelli. All'intervallo sul 4-0



51' - POKERISSIMO JUVE! Finalmente Barbara Bonansea la mette dentro: lavora palla in area e come una cecchina infila la rete col mancino

56' - LA JUVE CHIUDE IL SET! Fotocopia di fine primo tempo: Bonansea pesca l'amica Girelli, che firma anche lei una doppietta dopo Caruso 59' - GOL JUVE, Zamanian riceve da Cernoia e dal limite insacca



65' - GOL JUVE, anche Staskova si unisce alla festa: prima a piombare su una respinta corta e precisa nel gonfiare la rete



67' - Debutto in gara ufficiale per Nilden



70' - OCCASIONE JUVE, palla svirgolata da Lundorf che arriva tra i piedi di Caruso che al volo colpisce solo l'esterno della rete



76' - GOL JUVE, tripletta per Caruso! Lancio che buca la linea difensiva macedone e centrocampista che si inserisce perfettamente, per poi concludere a tu per tu con il portiere



76' - Entra Pedersen, primi minuti in campo dopo l'infortunio nel precampionato



82' - Palo per Nilden che per una questione di centimetri non segna all'esordio



85' - GOL JUVE, cross basso di Nilden e gol di Staskova, doppietta personale per lei!



90' - GOL JUVE, tripletta anche per Staskova che approfitta di un errore della difesa macedone e da pochi passi cala il tris



90' - GOL JUVE, prima rete in bianconero per Bonfantini!