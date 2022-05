Valentina Cernoia, a JTV, ha parlato così dopo Juve-Roma.



EMOZIONI - "Cose bellissime. Liberazione. Abbiamo vinto il campionato in campo, era difficile. Il trofeo ci mancava da tanto, il triplete lo volevamo. E' stato liberatorio ed è giusto che ci godiamo questo momento".



VINCERE - "Il percorso in Champions ci ha dato la consapevolezza, ma anche l'anno di crescita col mister, che ci ha dato fiducia sin dall'inizio. Siamo cresciute e gliel'abbiamo dimostrato. La Roma ci ha messo in difficoltà, ma volevamo vincere".



NUOVI STIMOLI - "Il segreto? Non vorrei parlare di segreti. Di formule magiche. Ma di sentimenti che ci uniscono. Siamo forti. Con giocatrici importanti. Ognuna mette il suo mattoncino ma serve qualcosa in più. Nei momenti difficili c'è un'amalgama che traduco in sentimenti, nel volerci bene. E quando ci sono, si vede".