Il centrocampista della Juventus Womenha parlato in vista del match di domani di Champions League contro il Vllzania ai microfoni di Juventus TV:- “L’emozione è tanta, ma la voglia di giocarla ancora di più. Dobbiamo fare una grande prestazione perché per noi è fondamentale accedere alla fase a gironi. Essere l'unica italiana è una responsabilità perché dobbiamo far vedere che il movimento del calcio italiano femminile è di alto livello”.- “Stiamo andando incontro a tante proposte nuove e concetti di gioco differenti: il mister mi chiede di sfruttare le mie caratteristiche e spero di farlo nel migliore dei modi. Ci dice sempre che la pecca di questa squadra è creare tanto e concretizzare poco. Dobbiamo migliorare su questo aspetto”.- “Dobbiamo essere brave a tenere sempre il pallino della situazione durante una partita. Vorrei vedere una squadra concreta sin da subito per indirizzare bene la partita già nei primi 90′ e in ottica campionato, gestire le energie".