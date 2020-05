La centrocampista della Juventus Womenha raccontato aneddoti e curiosità ai canali della Figc Femminile: "Il mio idolo è Ronaldo, il Fenomeno: sono sempre stata colpita dalle sue finte, i suoi dribbling e dalle movenze che aveva. Obiettivi? Essere protagonista in Nazionale e arrivare più lontano possibile con la Juventus in Champions League". Come la squadra di Maurizio Sarri, anche le Women di Rita Guarino sono in attesa di novità per quanto riguarda la ripresa del campionato, e ad oggi non sembra esserci ancora una data per ripartire.