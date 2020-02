Valentina Cernoia, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida contro l'Inter. Derby d'Italia che si ripropone anche al femminile, in una sfida carica di significati ugualmente al maschile. Ecco le sue parole: "Sono carica e concentrata per domenica, è una partita fondamentale, che ci stimola a fare bene. La squadra sta andando sulla strada giusta, veniamo da una partita in cui abbiamo espresso bel gioco. Juve-Inter è entusiasmante solo a pronunciarla, è tanta roba. Lo è da tanti anni nel maschile, sta diventando emozionante anche nel Femminile"