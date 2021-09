Valentina, a JTV, ha commentato la vittoria della: "Di partita in partita la condizione cresce. Io faccio quello che mi chiede il mister, cerco di mettermi a disposizione con le mie caratteristiche. Se poi segno, faccio assist e vinciamo le partite sono ancora più contenta. Tra me è lei ci sarebbe un accordo, ma non mi ha ancora pagato. Non ho ancora incassato niente di quello che mi ha promesso. Conto a fine anno di mandarle la ricevuta. È un altro record, un’altra pagina della storia della Juventus che siamo riuscite a scrivere in casa nostra. Siamo più che contente, ora oltre a vincere cerchiamo anche di convincere con le prestazioni".