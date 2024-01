Arianna, centrocampista dellaWomen, oggi ha raggiunto le 200 presenze in maglia bianconera ed ha voluto scrivere una lettera alla Vecchia Signora. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale Juventus:Cara Juventus,Non so come andràso per certo, però, com'è andata.Sette anni fa una "vecchia signora"mi ha preso la mano e mi ha cresciuta, formata, coccolata, protetta.La Juve... che sogno.Come si spiega una maglia?Come puoi trascrivere le emozioni mentre hai ancora i brividi?A 17 anni la visuale che hai sul mondo non può che essere quella di un’adolescente, con le idee abbastanza chiare, certo, ma con la spensierata volontà di provare a volare per la prima volta sulle ali dell’entusiasmo, senza pensare troppo al futuro.Nessuno avrebbe potuto immaginare quanta strada avremmo fatto insieme, quanti passi avrei percorso su quelle strisce bianconere che mi hanno permesso di attraversare nel traffico, per duecento volte.Insieme abbiamo vinto tanto e ci siamo arrabbiate quando non è successoma non ho mai dimenticato che cosa significasse indossarti.Perché la Juve si indossa, e una volta indossata, non te la togli più.Come quell’abito da sposa che sognavi, al quale pensavi di non poter ambire.La Juve è il ballo di fine anno, l’appuntamento che aspettavi da una vita, quello di cui non avrai fotografie nitide perché non sei mai stata ferma nello stesso punto.La Juve è un viaggio che ti porta lontano ma profuma di casa.Il mio dura da 2557 giorni, arricchiti da 12 trofei indimenticabili per i quali ho lottato ogni secondo, fino alla fine.Un grazie speciale a chi ha segnato il mio percorso, a chi è passato di qua, a tutte le persone vicine e lontane.Alla mia famiglia, benzina del motore che muove il mondo.E infine grazie alla mia cara Juve,Insostituibile guida in questo immenso viaggio.Arianna.