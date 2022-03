La centrocampista della Juventus Women Arianna Caruso mercoledì sera è stata una delle protagoniste contro il Lione in Women's Champions League. In seguito la giocatrice ha voluto lasciare tramite i suoi canali social un messaggio. Queste le sue parole:"Un’emozione dopo l’altra siamo arrivate a giocarci una delle gare che sogni da bambina, con la musica champions in sottofondo e una squadra fortissima davanti. Anno dopo anno, partita dopo partita, abbiamo acquisito consapevolezza ed esperienza anche in Europa per provare a toglierci ancora soddisfazioni".