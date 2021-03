Al canale Twitch della Juventus, Arianna Caruso, pedina fondamentale della Juve Women, ha parlato del gol siglato con il Milan: "Una bella partita, preparata bene. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per la stagione e il campionato - le sue parole -. Tutte siamo importanti e stiamo dando quel qualcosa in più in campo. Chi ha giocato, chi è subentrata o era in panchina, lo stiamo facendo tutte. La vittoria con il Milan non è un caso".