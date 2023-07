Arianna, centrocampista dellae della, ha parlato ai microfoni di NSS Sports in vista dell'esordio dell'al– "Stiamo vivendo l'avvicinamento con grande emozione perchè giocarlo è il sogno di tutte noi da quando eravamo bambine, è un sogno che si sta realizzando, c’è molta emozione, c’è molta felicità e molto entusiasmo".- "La vivo con molta tranquillità, essere diventata professionista è il sogno di tutta una vita perchè finalmente posso dire, quando mi chiedono che lavoro faccio, che sono una calciatrice. Questa è una cosa che speravamo da quando eravamo piccole e finalmente oggi siamo riuscite ad ottenere questo grande risultato".– "Ci aspettiamo in primis di poter andare avanti il più possibile. Dobbiamo pensare partita dopo partita, poi di far appassionare tanti tifosi".