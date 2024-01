Le parole di Ariannadopo la vittoria della Juventus Women in Coppa Italia sulla Sampdoria al sito ufficiale Juventus:"Questo 0-4 contro la Sampdoria per noi è una vittoria importantissima, arrivata su un campo in cui ci ricordiamo bene di aver perso dei punti pesanti nel recente passato. Per questo motivo sono davvero contenta per il successo del gruppo e anche per le mie 200 presenze con la maglia della Juventus Women: un traguardo che era soltanto un sogno e che invece oggi sono riuscita a realizzare".