Viola, nuovo acquisto dellaper la difesa in sostituzione dell'esperta Linda Sembrant, si è presentata ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole: "Vi racconto una piccola storia: mio nonno era tifoso della Juventus da sempre. Non c’è più ma spero mi vedrà da lassù. Spero sia orgoglioso di me. Ho scelto di venire qua perché penso sia uno step importante per la mia carriera e spero di aiutare la squadra a vincere dei trofei. Forza Juve, fino alla fine".