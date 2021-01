Sara Caiazzo ha parlato a JTV del suo percorso nella Juventus Women.



LA PRIMA - "Un’emozione incredibile giocare la prima in assoluto da titolare: spero sia la prima di tante. Il mister mi ha comunicato che avrei iniziato, ero contenta, anche perché non giocavamo da tanto e avevo tanta voglia di fare bene e ho cercato di sfruttare l’opportunità al migliore dei modi. Poi giocare accanto a Sembrant e a Gama è un’emozione, devo ringraziare loro e tutto lo staff per come ho giocato, poi nella mia terra è stata una grande emozione".



SUPERCOPPA E LIONE – "La Supercoppa è il mio primo vero trofeo, anche se comunque ero fuori ho cercato di supportare al meglio la mia squadra e anche dagli spalti ho dato tutto, ringrazio le ragazze per le emozioni che mi hanno fatto vivere. Da ottobre sto vivendo emozioni incredibili, come aggregarsi alla prima squadra o le prime convocazioni. La Champions ed il Mondiale sono le più grandi competizioni che uno sogna quando si inizia a giocare a calcio. Lì è stata un’emozione magnifica".