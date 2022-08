Antonio, già allenatore della, ha parlato dellaai microfoni di Tuttosport, a tre settimane dall'inizio del campionato "in rosa". Ecco il suo pensiero: "La Juventus resta la squadra da battere e credo che anche le principali candidate a provare a rompere l'egemonia bianconera siano le solite:. La società ha compiuto passi importanti per crescere in Europa, poi è chiaro che non esiste la bacchetta magica per vincere la. Intanto, però, adesso questa squadra può giocarsela, a differenza di qualche anno fa. Esattamente come accade in campo maschile, dopo tanti anni in cui vinci in Italia, è normale “rompersi un po’ le scatole” e iniziare a puntare a qualcosa di più importante, per misurarsi contro realtà anche di rango superiore". E sugli allenatori: "mi piace molto, anche Piovani: sono i due allenatori che hanno dato maggior impulso allo sviluppo del gioco di squadra".