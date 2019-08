"Con il Barcellona per i sedicesimi di Women's Champions League: la partita di andata si giocherà allo stadio Moccagatta di Alessandria l’11/12 Settembre e con il vostro supporto nessuna grande impresa è impossibile", così Rita Guarino ha voluto caricare i tifosi della Juventus Women in vista della prossima grande sfida in ambito europeo, contro le ragazze blaugrana, sorteggiate oggi a prime avversarie delle bianconere nel percorso di Champions League.