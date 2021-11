Un brutto infortunio, e il piano partita che si fa più complicato. La Juve Women perdeper un colpo alla caviglia che andrà valutato per bene. Di fatto, in uno scontro di gioco, Cernoia non è riuscita a portare avanti la gamba, mantenendo la caviglia sotto il peso del corpo. Risultato: infortunio sfortunato e sostituzione inevitabile. Mani in faccia per Valentina, che ha sentito e sente tanto dolore. Al suo posto, Montemurro ha scelto di lanciare Caruso, partita a sorpresa in panchina.