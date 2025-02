Women, Braghin: 'Sono 8 partite difficilissime'

Getty Images

La Poule Scudetto della Serie A femminile 2024/2025 prende ufficialmente il via nel weekend del 1-2 marzo. Dopo la conclusione della regular season, le migliori cinque squadre si sfideranno in un girone decisivo per il titolo. La Juventus Women, prima in classifica con 45 punti, inizia il suo percorso contro la Roma e chiuderà la competizione affrontando l'Inter.Ecco le parole di Stefano, capo della squadra femminile bianconera."Nella fase finale ci sono le migliori squadre del campionato sulla base dei primi 7 mesi di partite – ha dichiarato Stefano Braghin, Women's Football Director di Juventus –. Penso che l'ordine delle gare non sia così importante, saranno tutte impegnative allo stesso modo. Ci aspettano 8 gare difficilissime contro avversarie forti, penso che questa sia l'unica cosa che dobbiamo avere in mente e su cui dobbiamo lavorare, perché è tutto nelle nostre mani, ma assolutamente ancora aperto a qualsiasi verdetto finale. La speranza è che tifosi e appassionati possano godersi belle partite e un finale di stagione divertente".