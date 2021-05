Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, ha commentato a caldo la vittoria del quarto scudetto di fila.



DEDICA - "In quattro anni le ragazze sono chiaramente entusiaste. Questo è lo scudetto di chi lavora per noi, dei giocatori invisibili di una squadra fortissima. Dopo quattro anni questa è la loro vittoria".



COME SI RIPARTE - "Ma io, nel cammino di questi anni, ho imparato che dopo le grandi sconfitte e le grandissime vittorie non si decide niente. Si può solo sbagliare. Ci godiamo la festa e vedremo da chi ripartire, come ripartire, mettendo sempre al primo posto l'interesse della società".



IN UNA PAROLA - "Ne ho tante. Forse è lo scudetto del 'coraggio'. Abbiamo avuto il coraggio di ripartire senza cambiare".