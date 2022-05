Il direttore della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato quando sono state esposte al JMuseum le maglie delle otto giocatrici che hanno raggiunto le cento presenze. Queste le sue parole:



BRAGHIN - "È una grande emozione sicuramente per chi ama questo sport. Nel museo della Juventus c’è la storia del calcio in assoluto. C’è la rappresentanza della proprietà più vecchia nella storia del calcio italiano. Tante cose insieme che non possono far emozionare e anche un po’ strizzare gli occhi perché 5 anni a questo ora la squadra non c’era. Tutto quello che è successo è stato così veloce e forse oltre le nostre aspettative in termini di risultati. Queste occasioni sono grande emozione, orgoglio e momenti in cui ci si ferma e ci si rende conto di cosa è stato fatto. Non ce n’eravamo ancora resi conto".