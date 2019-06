Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Braghin - responsabile e direttore generale della Juventus Women - ha raccontato la 'Signora che verrà', ossia il futuro prossimo delle ragazze bianconere, pronte a elevarsi anche e soprattutto in Europa dopo quest'incoraggiante inizio di Mondiale azzurro (e juventino). "Le mie ragazze sono state brave - le sue parole -. Certo è che vederle protagoniste è una vera soddisfazione. Interesse da parte di club stranieri su alcune giocatrici della Juve? Sarebbe gratificante per tutti. Non siamo preoccupati. Alzare l’asticella è possibile? Ci sono stati molti punti di non ritorno: dal Mondiale di questi giorni alla finale di Coppa e la Fiorentina allo Stadium. Sono passi in avanti inevitabili".