Stefano, Women's Teams Director, ha commentato il sorteggio di Uefa Women's Champions League: "Quando si arriva a essere tra le migliori otto d'Europa è difficile pensare a sorteggi abbordabili, non lo sono stati neanche quelli fino a oggi. Il Lione ha fatto la storia del calcio femminile nell'ultimo decennio, ha la bacheca piena di trofei e ci ha eliminato l'anno scorso. Sono stati per noi un punto di riferimento ma volgiamo fare bene. Il nostro cammino di rincuora, giocheremo con serenità come abbiamo fatto sempre quest'anno. Il percorso è stato impegnativo, con il calendario concentrato in sei mesi. Resteremo con i nostri principi di gioco".