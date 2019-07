Stefano Braghin, responsabile della Juventus Women, è stato ospite di Sky Sport 24. Ecco le sue parole: "Ho seguito le ragazze con grande interesse, passione. Finché le azzurre sono rimaste dentro... sono legato a loro, ormai ci si conosce. Così tante giocatrici in poco tempo da vedere. Fischiate le orecchie? Un paio di occasioni, sì che è capitato. La finale? Gli Usa sono favoriti. Le individualità olandesi non sono da poco. In una partita da 90 minuti, qualche giocata delle olandesi può ribaltare le aspettative. Parallelo uomini e donne? Credo che nel maschile, un'esultanza come quella della Morgan, avrebbe fatto discutere comunque. Capisco le parole, ma resta un gesto che poteva essere più delicato. Trovo che nello sport, il rispetto di chi perde venga prima di qualsiasi altro discorso di genere".



BRAVE RAGAZZE - "​Sono molto contento per le ragazze, in due anni ho capito quanta strada hanno fatto. Poche hanno avuto il coraggio di percorrerla tutta. Questo è stato il premio giusto per le capacità e il coraggio". MERCATO - "Galli? Profilo europeo importante, se ci crede. Facemmo una scommessa: ha un grande tiro, doveva provarlo. Bonansea? Ho spento il telefono".