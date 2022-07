Stefano, a Sky Sport, ha parlato così della Juve Women: "Il livello generale delle squadre medie è cresciuto, prima c’era una stella attorno a cui costruire la squadra, mentre ora si vedono squadre compatte, che fanno del gruppo la loro forza e hanno anche la meglio su chi ha una stella di prima grandezza e poco altro. Si esprime un calcio molto fisico, atletico, dove non c’è respiro anche a livello mentale. Mercato? Qualche spunto non guasta mai. Per vedere le mie giocatrici ho dovuto accendere la tv, è una bella esperienza per tutte loro. Alcune sono ancora in corsa, mentre altre avranno un po' di meritata vacanza prima di tornare qui a lavorare in vista del 18 agosto quando inizierà la nostra Champions".