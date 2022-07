Stefano, Head of Juventus Women, ha parlato così a Sky Sport del progetto bianconero: "Sarà la stagione più complicata fra quelle disputare, arriviamo con un carico di gare giocate importante, 40 giorni di ritiro e la delusione europea, non sarà semplice ripartire dal punto di vista fisico e mentale. Il campionato sta crescendo a livello di competitività, le squadre stanno investendo in maniera importante e poi confermarsi dopo 5 anni sarà ancora più complicato. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto finora, giorno per giorno, per superare una concorrenza che si è alzata ancora. In Italia siamo la Juventus e dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi possibili, mentre in Europa dobbiamo vedere se riusciamo a confermarci per smentire l’idea che i quarti sono stati un episodio”.