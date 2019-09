Stefano Braghin, direttore generale della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni: ​"Come si riduce la distanza col Barcellona? Noi siamo migliorati rispetto alla scorsa stagione, ma giochiamo contro una finalista di Champions. Dovremo fare una buona prestazione. Dobbiamo uscire dal campo senza avere rimpianti. Da noi? In Italia ci sono almeno 5-6 squadre competitive, che malgrado questo non riescono a trovare spazio in Europa. Costruiamo per livellare questo gap".