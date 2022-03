Ai microfoni di Juventus Tv, l'Head of Juventus Women Stefano Braghin ha commentato la grande serata vissuta contro il Lione: "C'è stata grande sofferenza per un'ora, poi la squadra ne è uscita bene. In passato una squadra italiana si sarebbe sciolta dopo aver subito il primo gol, invece la Juventus ha dimostrato resilienza per poi essere cinica al momento giusto. Stiamo facendo un percorso con umiltà, bisogna avere i piedi per terra perché la strada è lunga". Secondo Braghin, un elemento che ha fatto la differenza è stata la voglia: "Lo scopo di questo gioco è fare gol e ogni volta che si può fare, secondo me bisogna provarci. A maggior ragione in superiorità numerica. Per cui al di là di quelli che sono gli avversari, quello che conta è essere coraggiosi, fare il nostro calcio e divertirci facendo quello di cui siamo capaci. Effetto Stadium? Questa è la nostra casa, è la casa della Juventus. Chiunque ci giochi, la nostra casa ci dà sempre qualcosa in più. Tutte le squadre che sono venute me l’hanno definito come straordinario e ne sono rimaste impressionate".