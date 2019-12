Stefano Braghin, responsabile della Juve Women, ha concesso un'intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Questa è una società che, se arrivi secondo, hai perso. Per l'anno nuovo speriamo di consolidarci nei titoli vinti nel 2019, anche se è tutto molto più difficile per com'è cresciuta la concorrenza. In Europa ci farebbe piacere l'ebbrezza di giocare un secondo turno. Abbiamo trovato il Barcellona, finalista dell'ultima Champions, in trasferta alla pari per lunghi tratti, ci manca la capacità di tenere ritmo per i 90'. La acquisisci col lavoro, e con la crescita del campionato: se giochi tante partite intense, poi non fatichi. Nel 2021 arriva la fase a gironi, ma prima ci sono i sedicesimi e non è scontato avere sorteggi abbordabili per il ranking. Giocare sei partite in Europa sarà importante a livello commerciale, ma c'è un gap sportivo su cui concentrarci".