Stefano Braghin, responsabile della Juve Women, ha parlato poco prima della sfida scudetto con il Napoli.



PARTITA DA VIVERE - "Hanno disputato il miglior girone di ritorno, ha ribaltato una situazione molto sfavorevole. Da ultima a quasi salva a tre giornate dalla fine. In quattro anni non ho mai visto squadre che non vengano a lottare qui. Siamo abituati. Giusto che tutte facciano di tutto per non farci arrivare all'obiettivo".



SCUDETTO - "Venti su venti vittorie? Oggi difficile. Si fa fatica a proiettarsi lì finché non accade. Nel ciclismo c'è chi esulta in volata e viene superato. Ce la dobbiamo tenere in mente fino alla fine. Se sarà quello, commenteremo il cammino fatto in questi anni".



IL CAMPIONATO - "Pressione Milan? Hanno fatto un campionato straordinario, hanno perso solo con noi e hanno fatto una stagione incredibile. Con due sconfitte e un pareggio i campionati si vincono. Straordinario anche il Sassuolo, in rapporto a potenziale e risultato. Si apre un po' la forbice tra prime e ultime ed è un tema politico. Sono squadre di livello, per il bene della competizione, lo stimolo fa bene".



CARUSO - "100 con la Juve? Ha fatto una partita dopo l'altra, straordinaria. Non pensavamo quando a 17 anni era sbarcata qui, intimorita. Sembrano 40 anni, ma sono 4. Arianna ha una carriera davanti, 100 partite nella Juve sono un privilegio per pochi. Lei merita".