Women, Braghin alla Rai: 'Sara Gama ha migliorato questo mondo'

Getty Images

Le parole dialla Rai in occasione di Juventus Women-Inter all'Allianz Stadium.- Una bellissima atmosfera, di festa, momenti belli del calcio che uniscono agonismo a passione e condivisione. Una bella serata per tutti.- Un privilegio e un orgoglio poter lavorare con lei in 8 anni, ho imparato tantissimo da lei. Ha voluto migliorare il mondo per cui ha lavorato che è una cosa importante. Lasciare il posto dove si lavora più bello di quando si è arrivati e lei ha migliorato tantissimo questo mondo.– Sta lavorando molto bene, una fabbrica di talenti per la prima squadra, crediamo molto in questa cosa.– Sarà una bella partita, combattuta, come sempre contro la Roma.