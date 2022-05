Stefano Braghin, a JTV, ha commentato così la sfida tra Juve e Sassuolo.



COS'E' CAMBIATO - "Livello alzato, competitività alzata. Ci sono giocatrici straniere brave, le italiane sono migliorate. Ogni anno sarà livello più alto e sarà stimolante".



MANCA UN PUNTO - "Se dovesse essere titolo? Ci penso alle 4.20".



SASSUOLO - "Realtà molto solida, grande progetto soprattutto sulle giovani calciatrici. Ne abbiamo beneficiato. Le nostre ragazze crescono anche da loro. E' una società seria, molto competitiva in futuro. E' un esempio da seguire. Terzi e coach Piovani stanno facendo molto come crescita".



PERIODO DETERMINANTE - "Ci sono stati due momenti: la vittoria di rimonta con la Roma, eravamo in svantaggio. E a gennaio, perso qualche punto e potevamo mollare dopo 4 anni di corsa. Ci siamo alzati sui pedali e siamo ripartiti. E' la forza dello staff".