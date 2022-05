Agnese Bonfantini non sarà a disposizione di Joe Montemurro domani alle ore 14.30 per l'ultima gara di campionato contro il Milan al Centro Sportivo Vismara. L'attaccante classe 1999 arrivata in estate dalla Roma dopo lo scambio con Benedetta Glionna ha accusato un piccolo problema muscolare e non sarà a disposizione. L'obiettivo è recuperarla per la finale di Coppa Italia in programma a Ferrara domenica 22 maggio.