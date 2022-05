Agnese Bonfantini, a JTV, ha parlato così poco dopo Juve-Roma.



PORTAFORTUNA - "Spero di portare fortuna, è sempre un'emozione fortissima vincere un titolo. Non era facile, non si era messa molto bene".



FAMIGLIA - "Tutte danno tutto? Abbiamo creato questa famiglia, lo sapevo quando giocavo con la Juve. Non si smette di mollare, neanche un secondo. In campo ho solo pensato di dover dare qualcosa in più. Meritavamo di portare a casa questo trofeo".



DEDICA - "La dedica? Lo spunto vale un gol. E dedico tutto a mio nonno, che è venuto a mancare due mesetti fa".