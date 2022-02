L'attaccante dell'Inter Tatiana Bonetti ha parlato a Tuttosport, mettendo nel mirino la sfida di Coppa Italia in programma domenica alle ore 14.30 contro la Juventus a Vinovo. Queste le parole della numero 10 nerazzurra: "È una grande squadra e ne siamo consapevoli. Le rispettiamo, ma non la temiamo e visto il risultato dell’andata, ci crediamo: siamo pronte a fare la nostra partita. Il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorarci, per fare sempre meglio di quanto abbiamo fatto nelle stagioni precedenti. Ho tanta voglia di continuare. Poi, per esempio, se arrivasse una chiamata dalla Nazionale mi farebbe piacere. Negli ultimi anni non sono riuscita a viverla come avrei voluto, ma è un sogno che non passa mai".