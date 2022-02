L'attaccante della Juventus Women e della Nazionale Italiana Barbara Bonansea ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in seguito alla vittoria di ieri delle azzurre sulla Danimarca. Proprio la numero 11 ha segnato il gol che è valso la vittoria per l'Italia. Le parole:



DANIMARCA - "È stata una partita tosta ma lo sapevamo. Le avevamo già incontrate nella qualificazione all'Europeo. Siamo partite forte, volevamo provare ad imporre il nostro gioco e siamo molto contente di aver vinto perché era un obiettivo importante. Iniziare con il piede giusto nel torneo dell'Algarve è bello e siamo contente.



IL COVID - "Due anni fa siamo arrivate in finale e poi per il Covid non abbiamo potuto sfidare la Germania. Proviamo a ripeterci, domenica vogliamo fare risultato contro la Norvegia per giocarci la finale. Ora ci godiamo questa vittoria e un po' di riposo".