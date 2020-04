Campionessa in campo e fuori. L'attaccante della Juventus Women, Barbara Bonansea, ha deciso di combattere in prima persona per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La giocatrice bianconera è diventata volontaria per la Onlus “Lo Specchio dei tempi” sostenuta dal quotidiano La Stampa. Bonansea ha aiutato la fondazione con la consegna di forniture per gli ospedali, mascherine, camici, guanti e protezioni. Oggi, la giocatrice ha consegnato questo materiale agli ospedali Molinette e Mauriziano e alla Croce Verde di Torino. Un bellissimo gesto che speriamo possa essere seguito da altre giocatrici.