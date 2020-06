A La Stampa, Barbara Bonansea ha parlato della situazione del calcio femminile: "Campionato? Fosse per me giocherei sempre, ma qui bisogna fare un passo indietro. La Juve può permettersi i protocolli di sicurezza, ma altri club non lo so. Sentiamo che cosa ci dicono nel consiglio di giovedì. Sarebbe bello riprendere da Juve-Milan partita in programma anche al maschile, vedi le coincidenze. Lione? Un tempo credevo che quello sarebbe stato l'approdo ideale, poi la squadra per cui tifo, il club che sta a casa mia è diventato un riferimento e c'è un progetto di cui mi sento parte. Voglio vincere la Champions con questa maglia”.